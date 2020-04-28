Тесты на COVID-19 проводят уже в 506 лабораториях в России

Более 500 российских лабораторий проводят тестирование на наличие коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
На сегодняшний день эти меры позволили развернуть широкую сеть лабораторий. Сегодня их работает 506, — отметила Попова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что борьба с распространением коронавируса идёт по «полувоенному сценарию». По его словам, большинство регионов обеспечило 50-процентную готовность к борьбе с эпидемией, это необходимый минимум на сегодняшний день.
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