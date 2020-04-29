Тест на нейтрализующие COVID-19 антитела может появиться к концу недели

https://static.news.ru/photo/7dcfebb2-b62c-11e9-941f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин /АГН

Росздравнадзору передали тест-систему, определяющую нейтрализующие коронавирус антитела. Её могут зарегистрировать уже в эту пятницу, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалисты выявляют только наличие тех антител, которые непосредственно вирус нейтрализуют, то есть не дают ему проникнуть в клетки.

Если всё будет в порядке, насколько я знаю, в пятницу речь пойдет, наверное, это будет сделано, она будет зарегистрирована Росздравнадзором, — отметил Гинцбург.

По его словам, документация уже прошла экспертизу. Сейчас идут технические испытания системы, передаёт ТАСС.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, пациентам, у которых коронавирус протекает без симптомов, не требуется терапия. Об этом сообщается в пояснениях Минздрава, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.