Тест на нейтрализующие COVID-19 антитела может появиться к концу недели

Росздравнадзору передали тест-систему, определяющую нейтрализующие коронавирус антитела. Её могут зарегистрировать уже в эту пятницу, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Специалисты выявляют только наличие тех антител, которые непосредственно вирус нейтрализуют, то есть не дают ему проникнуть в клетки.
Если всё будет в порядке, насколько я знаю, в пятницу речь пойдет, наверное, это будет сделано, она будет зарегистрирована Росздравнадзором, — отметил Гинцбург.
По его словам, документация уже прошла экспертизу. Сейчас идут технические испытания системы,
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, пациентам, у которых коронавирус протекает без симптомов, не требуется терапия. Об этом сообщается в пояснениях Минздрава, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.
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