Терапевт развеяла популярный миф о приемах пищи перед сном Терапевт Чиркова: ужин перед сном не приводит к гниению пищи в желудке, но замедляет пищеварение

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Поздний ужин перед сном не приводит к гниению пищи в желудке, это популярный миф, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Медик добавила, что процессы расщепления еды в желудке замедляется, но не прекращается.

Еда после ужина перед сном не гниет в желудке, это миф. Однако процессы пищеварения во сне замедляются. Поэтому и расщепление еды происходит медленней, что может негативно сказаться на сне и состоянии утром, — объяснила врач.

По ее словам, на ночь категорически нельзя есть фастфуд, добавлять в блюда специи и пить кофе. Эксперт объяснила, что «быстрая еда» содержит много жира и стимулирует выработку кислоты в желудке, провоцируя изжогу. Она подчеркнула, что любая еда на ночь отрицательно влияет на человеческий организм, способствует ожирению, заболеваниям ЖКТ и развитию усталости на фоне нарушений сна.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что мытье мяса или рыбы в раковине перед приготовлением может стать причиной заражения сальмонеллезом. Специалист рассказала, что мыть эти продукты не обязательно, так как они пройдут достаточную термическую обработку. По ее словам, овощи и фрукты надо мыть обязательно, так как на их кожуре могут быть гельминты или вредные химикаты.