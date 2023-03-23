Терапевт рассказала, как предотвратить обморок Терапевт Иванова: о скором обмороке говорят резкое головокружение, тошнота и онемение конечностей

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Предугадать обморок реально, в такие моменты у человека резко начинает кружиться голова, немеют конечности, перед глазами темнеет и мелькают «мушки», рассказала NEWS.ru терапевт Ксения Иванова. Эксперт добавила: чтобы не потерять сознание, необходимо обтереть лицо, руки и шею влажной салфеткой, выпить воды и сесть, прислонившись к стенке во избежание травм при вероятном падении.

Обморок можно предугадать. Его симптомы: резкое головокружение, слабость без причины, онемение конечностей, тошнота, мелькание «мушек» перед глазами и темнота, заложенность ушей, холодный пот — все это признаки надвигающегося обморока. В этот момент главное занять безопасное положение. От начала подобных симптомов до обморока проходит 30-60 секунд, — рассказала врач.

По ее словам, главной причиной внезапных обмороков является нарушение кровоснабжения головного мозга. Эксперт добавила, что проблемы с кровоснабжением мозга говорят об интоксикации, потере крови, болезнях ЖКТ и стрессе.

Ранее кандидат исторических наук и профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев внезапно упал в обморок в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». Эксперт считает, что потерял сознание из-за недосыпа и переутомления, инцидент никак не связан с обсуждаемой темой. Карнеев рассказал, что на съемочную площадку быстро вызвали скорую помощь, а до дома он добрался самостоятельно.