Терапевт рассказала, как обработать полученный на пляже порез без аптечки Терапевт Чиркова: полученный на пляже порез можно обработать спиртным без примесей

Фото: shutterstock.com

Полученный на пляже порез, если поблизости нет аптечки и чистой воды, лучше обработать спиртным с минимальным количеством примесей, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Она подчеркнула, что если рана глубокая, с рваными краями, то необходимо срочно обратиться в травмпункт.

Если аптечки ни у кого не оказалось, попробуйте обратиться к автомобилистам, отдыхающим рядом. Если не получилось, используйте подручные средства. Промойте рану чистой водой из бутылки и прижмите чистую ткань, чтобы остановить кровь. Если под рукой нет чистой воды, нужно использовать алкоголь с минимальным количеством примесей, — добавила эксперт.

По ее словам, подорожник можно прикладывать только к маленькой поверхностной ране. Если кровотечение остановить не получается, человек испытывает сильную боль и есть признаки болевого шока, необходимо срочно вызвать скорую помощь, отметила она.

Даже маленький порез может привести к большим проблемам, вплоть до сепсиса — заражения крови, ведущего к летальному исходу. И вероятность подхватить столбняк выше в несколько раз, если вы никогда не делали прививки или не обновляли ее раз в пять лет. Порез может неправильно срастись, что может привести к повреждению нервных окончаний и просто неэстетичным шрамам, — рассказала Чиркова.

Ранее терапевт Павел Раменский заявил, что купание в природных водоемах может быть опасно для здоровья ребенка. По словам специалиста, при купании в реках, озерах и морях дети могут отравиться удобрениями, нефтепродуктами или пестицидами, а также заразиться сальмонеллой. Раменский посоветовал выбирать для купания места, которые находятся вдали от промышленных или сельскохозяйственных зон.