Терапевт рассказала, чем опасны соревнования по скоростному поеданию пищи Терапевт Чиркова: соревнования по поеданию пищи грозят диабетом и проблемами с сердцем

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Соревнования по скоростному поеданию пищи полностью нарушают все принципы здорового питания, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Медик добавила, что подобные турниры перегружают желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). По ее словам, проглатывание большого количества непрожеванной пищи в состоянии соревновательного стресса нарушает выработку желудочного сока, желчи и ферментов поджелудочной железы, а также тормозит перистальтику.

С точки зрения здорового питания это полное нарушение всех принципов. Большое количество любой еды — это нагрузка на ЖКТ. Мясо в тесте — это пища тяжёлая, долго и трудно перевариваемая. Однократно такой эксперимент может вызвать острые заболевания, а регулярное быстрое и избыточное питание ведет к метаболическому синдрому, что может привести в дальнейшем к ожирению, сахарному диабету, заболеваниям сердечно-сосудистой системы, — подчеркнула эксперт.

Она отметила, что после подобных турниров необходимы несколько разгрузочных дней, обильное питье и временный отказ от тяжелой пищи. На будущее же перед такими соревнованиями необходимо принимать ферменты. Таким образом она прокомментировала прошедший в Москве чемпионат по поеданию хинкали: победитель Андрей Тюрнин успел за 1 минуту 16 секунд съесть 25 штук хинкали.

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов ранее назвал 200 граммов шашлыка достаточной порцией для среднестатистического взрослого человека. По его словам, необходимо учитывать, из какого мяса сделан шашлык, а также способ его приготовления.