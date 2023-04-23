Терапевт рассказал, как правильно удалить яд змеи из раны Терапевт Раменский: своевременное отсасывание яда змеи из раны помогает удалить до 50% отравы

Терапевт Павел Раменский рассказал NEWS.ru, что удалять змеиный яд из раны необходимо в первые пять-десять минут. Врач отметил, что вовремя выполненная процедура позволяет очистить место укуса от опасного вещества на 50%. Эксперт добавил, что, при возможности, для этого лучше использовать резиновую грушу или отсос, если их нет, то все манипуляции проводить ртом.

Отсасывание змеиного яда должно проводится в первые пять-десять после, позже процедура не так эффективна. Если неотложная помощь оказана вовремя, то реально удалить из организма до 50% отравы. Лучше использовать для этого отсос или резиновую грушу. Если их нет, то манипуляции придется выполнить ртом, — объяснил медик.

По его словам, нужно «захватить кожу в месте укуса в складку и слегка размять ее, чтобы отверстия от проколов раскрылись.

Зубами обхватить окружающие ранку участки кожи и высосать яд одновременно придавливая кожу. Слюну с ядом следует сразу выплюнуть. Такие же действия следует выполнять на протяжении 20 минут, — подытожил Раменский.

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