Терапевт раскрыла простой способ снизить уровень холестерина Терапевт Пивоварова: уровень холестерина снижает отказ от красного мяса и масла

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Нормализовать уровень холестерина можно, если снизить употребление красного мяса и жирного молока, рассказала NEWS.ru профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова. Она также посоветовала исключить из рациона трансжиры — чипсы, попкорн, сливки и кондитерские изделия с глазурью.

Чтобы снизить артериальное давление и уменьшить всасывание холестерина, ешьте больше продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, а также с растворимой клетчаткой. Клетчатка содержится во фруктах, пшенице, овощах, бобовых, луке, топинамбуре, цикории. Вместо сладких газированных напитков пейте чистую негазированную воду, — добавила Пивоварова.

По ее словам, для снижения уровня холестерина лучше свести употребление алкогольных напитков к минимуму, так как они повышают артериальное давление, провоцируя развитие сердечной недостаточности и инсультов.

Постарайтесь сбросить лишний вес, откажитесь от курения, занимайтесь спортом хотя бы 30 минут пять дней в неделю. Старайтесь больше двигаться в обыденной жизни: поднимайтесь по лестнице, а не на лифте, паркуйте машину подальше от офиса, гуляйте во время обеденного перерыва, готовьте пищу стоя. Работайте физически на даче и в саду, — подытожила Пивоварова.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что блины на Масленицу желательно печь на минеральной воде без добавления большого количества масла, тогда они получатся полезными и менее калорийными. Она посоветовала не лить много масла на сковородку, а аккуратно подмазывать. Также эксперт рекомендовала добавить в муку высшего сорта овсяную, нутовую или гречневую.