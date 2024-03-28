Терапевт раскрыла, при каком налете на языке нужно срочно идти к врачу Терапевт Чиркова: при темном и плотном налете на языке нужно срочно идти к врачу

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Срочного визита к врачу требует образование на языке, щеках и глотке темного, с трудом отделяемого налета, заявила NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. По ее словам, в норме язык должен быть «чистым, влажным, розового цвета».

В норме налет на языке практически отсутствует. Язык — зеркало организма, он должен быть чистым, влажным, розовым, с гладким ровным краем и хорошо заметными сосочками. Если налет имеет темные оттенки, не отделяется или отделяется, повреждая слизистую, переходит на щеки и глотку, вызывает боль и дискомфорт — срочно обратитесь к врачу, — отметила Чиркова.

Ранее стоматолог Татьяна Сумцова посоветовала чистить зубы после каждого приема пищи, а не только утром и перед сном. Медик подчеркнула, что процедура должна длиться минимум три минуты. Она также отметила, что для более эффективного ухода допускается использование ирригатора, ершика и многопучковой щетки.

Кроме того, медик рекомендовала регулярно посещать стоматолога и проходить профессиональную чистку, в том числе от зубного камня, раз в год. Она подчеркнула, что в чистке нуждаются и язык, и внутренняя поверхность щек.