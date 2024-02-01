Терапевт раскрыла, передается ли эпилепсия по наследству Терапевт Иванова: по наследству передается не эпилепсия, а предрасположенность

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Эпилепсия не передается по наследству, рассказала NEWS.ru терапевт Виктория Иванова. Медик отметила, что из-за патологически измененных генов дети подобных родителей получат только предрасположенность к развитию данного недуга.

Эпилепсия не передается по наследству, передается предрасположенность к ней. Недуг может никак не проявиться. Если у родителей или близких эпилепсия, не обязательно, что ребенок тоже будет страдать эпилепсией. Хотя вероятность высока. В любом случае дети, даже в отсутствие клинических проявлений, могут быть носителями патологически измененных генов, — добавила Иванова.

Ранее невролог Александр Комаров рассказал NEWS.ru, что эксперимент Илона Маска по вживлению мозгового чипа может помочь преодолеть морфологические повреждения проводящих путей нервной ткани. По его словам, это не первый случай имплантации чипа в головной мозг, однако первый, который теоретически может транслировать высшие технические функции для внешнего мира.

Доктор отметил, что этим вопросом занимаются на протяжении 50–70 лет и проведение эксперимента — это хорошая новость. Специалист напомнил, что вживление чипа у животных позволило компенсировать утраченную кору и восстановить определенные малые и простые функции, теперь необходимо следить за дальнейшими результатами имплантации.