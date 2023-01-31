Терапевт разъяснила, болеют ли менингитом после прогулок в мороз без шапки Терапевт Чиркова: после прогулок в холодную погоду без шапки нельзя заболеть менингитом, это миф

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заболеть менингитом, гуляя в холодную погоду с непокрытой головой, нельзя, это миф, рассказала NEWS.ru врач-терапевт Ольга Чиркова. Медик объяснила, что у тяжелого недуга инфекционная природа, а привычка ходить без шапки в мороз оборачивается дерматитом, мигренью или ОРВИ.

Менингит является инфекционным заболеванием. От переохлаждения может появиться головная боль, иногда перерастающая в мигрень. Холодный воздух провоцирует возникновение дерматита кожи головы, вредит волосяным луковицам. Из-за этого качественно портятся волосы. Может начаться алопеция. Холод подавляет активность иммунитета, поэтому можно заболеть ОРВИ и другими респираторными заболеваниями. Также можно застудить лицевой и тройничный нерв, — подчеркнула эксперт.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев предупредил об опасных последствиях долгих занятий спортом зимой. Он пояснил, что при отрицательных температурах воздуха существует риск серьезно переохладиться, а холодный воздух провоцирует синусит. Он может спровоцировать гайморит, а тот, в свою очередь, — вторичный гнойный менингит.

Отоларинголог напомнил о необходимости защищать шею, а также надевать шапку при занятии спортом зимой.