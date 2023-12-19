Терапевт раскрыла, как безопасно для здоровья провести новогоднее застолье Терапевт Драпкина: перед новогодним застольем не стоит отказываться от еды

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Чтобы безопасно для здоровья провести новогоднее застолье, не следует в течение дня перед этим отказаться от еды, посоветовала главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина. В беседе с KP.RU специалист отметила, что это поможет избежать переедания во время праздника. Она порекомендовала полноценно позавтракать и пообедать.

Как уточнила врач, также важно как можно больше двигаться. При этом следует избегать подъема тяжестей и наклонов после еды. Кроме того, стоит снизить уровень стресса, чтобы не столкнуться с проблемами с сердцем. Драпкина советует посмотреть любимый фильм, разобрать подарки или выйти на прогулку.

Следует проявить осторожность и при употреблении лекарств. Не стоит принимать препараты, которые снижают симптомы похмелья. Врач предупредила, что они увеличат нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Если же возникают приступы аритмии, которые не проходят несколько часов, нужно обязательно обратиться за медицинской помощью.

Врач-эндокринолог Ирина Петрова ранее рассказала, что переедание в новогодние праздники может вызвать расстройства пищевого поведения, в том числе привести к булимии. Она подчеркнула, что многие люди начинают испытывать физический и моральный дискомфорт, если едят много.