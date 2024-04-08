«Лакомый кусочек»: терапевт раскрыл, каких людей чаще всего кусают комары Терапевт Асанов: комары чаще всего кусают полных людей и «надушенных»

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Комары предпочитают кусать людей с лишним весом, чрезмерно «надушенных» парфюмерией, а также во время занятий физкультурой на природе, рассказал NEWS.ru терапевт Видновской КБ Минздрава МО Тимур Асанов. По его словам, также «лакомым кусочком» для москитов становятся граждане, злоупотребляющие алкоголем.

Молочная кислота, вырабатываемая при физических нагрузках, — одно из самых привлекательных соединений для комаров. Частота дыхания, сопутствующая интенсивной тренировке, также является сигналом к действию для назойливых насекомых. Так что, прежде чем отправиться на кардио в ближайшем парке или лесу — обработайте себя репеллентами, — напомнил Асанов.

Собеседник подчеркнул: «любовь» комаров к людям с лишним весом объясняется повышенной температурой тела у таких пациентов. Полный человек чаще дышит, источает больше запахов, а значит представляет больший интерес для насекомых, добавил врач.

Далее выяснилось, что в меню насекомых превалирует пристрастие к «донорам» с первой группой крови. Также комары реагируют на запахи духов, лосьонов и кремов. Например, косметические средства, содержащие экстракт лаванды, работают как красная тряпка для кровососущих, — заявил Асанов.

Ранее главный эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Московской области Евгений Артеменко предупредил, что в апреле начнется сезон клещей. Специалист также уточнил, что активная фаза в жизни членистоногих начинается, когда появляются первые проталины.

До этого о первом появлении снежных блох сообщили в Московской области. Как заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, это членистоногое не представляет опасности для человека, а при повышении температуры воздуха до 12 градусов тепла и выше оно погибнет.