Терапевт объяснила, почему после сна немеют руки и ноги Терапевт Тимощенко: онемение рук и ног после сна может говорить о больном сердце

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Онемение рук или ног после сна объясняется неудобной позой или рядом заболеваний, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Она отметила: данное явление наблюдается в том числе при атеросклерозе сосудов верхней конечности.

У здорового человека онемение рук возможно, если спать в неудобной позе. Еще одной причиной является туннельный синдром, когда сдавливается срединный нерв на уровне запястья. Схожие механизмы развития онемения рук при синдроме кубитального канала — сдавление на уровне локтевого сустава. Подтвердить подобное состояние позволяет ЭМГ, функциональное исследование проводящей функции нервов, — добавила Тимощенко.

Медик подчеркнула: если онемение беспокоит ежедневно, следует срочно обратиться к неврологу. По ее словам, резкое снижение чувствительности в ногах утром и ночью иногда объясняется диабетической полинейропатией.

Диабетическая полинейропатия чаще проявляется в ногах, чем в руках, алкогольная нейропатия на фоне хронической интоксикации также часто беспокоит проявлением в ногах. Помимо неврологических состояний, достаточно часто причиной онемения могут быть сосудистые нарушения, облитерирующий атеросклероз или варикозная болезнь. Нередко дефицит витамина В12 проявляется только онемением ног, — рассказала Тимощенко.

Ранее Тимощенко рассказала, что весной обостряются проблемы с ЖКТ (гастрит, симптомы язвы желудка), психические заболевания, а также аллергические реакции. Она отметила, что в это время года человеческий организм также подвержен ОРВИ на фоне ослабленного иммунитета.