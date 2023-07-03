Терапевт объяснил, как оказать первую помощь при солнечном ожоге Терапевт Раменский: при солнечном ожоге нельзя мазать кожу масляным лосьонами

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При получении солнечного ожога нельзя пользоваться маслом или масляным лосьонами, так как эти средства не дают коже остыть, рассказал NEWS.ru терапевт Павел Раменский. Он объяснил, что лучше всего охладить пораженное место, обработать гелем с алоэ-вера и обратиться за медицинской помощью.

Охладите область солнечного ожога, нанеся на нее холодный компресс или обмакнув в прохладную воду. Избегайте применения льда напрямую на кожу, чтобы не вызвать обморожение. Используйте нежирный лосьон или алоэ-вера гель, чтобы облегчить боль и уменьшить воспаление. Избегайте нанесения масел или масляных лосьонов, так как они могут удерживать тепло в коже, — сказал терапевт.

Раменский также посоветовал переместить пострадавшего в тень или закрытое помещение, чтобы избежать дальнейшего воздействия солнечных лучей. Кроме того, следует дать ему анальгетик, например, парацетамол или ибупрофен, чтобы снять боль и уменьшить воспаление.

Ранее нутрициолог Наталья Конина посоветовала в жару пить обычную чистую воду, так как она поможет восстановить уровень жидкости в организме и защитит от обезвоживания и нарушения терморегуляции. Кроме того, в воду можно добавлять лимон, имбирь или огурец: они создадут вкус и улучшат иммунитет.