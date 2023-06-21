Терапевт объяснил, как действовать при алкогольном отравлении Терапевт Лаврищев посоветовал не вызывать рвоту при алкогольном отравлении

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При алкогольном отравлении не следует пытаться самостоятельно вызвать рвоту, это может привести к остановке дыхания или воспалению легких, предупредил врач-терапевт Александр Лаврищев. Он рассказал «Газете.Ru», что в тяжелых случаях необходимо вызывать скорую и уложить человека на бок, ослабив одежду. При легком отравлении необходимо прекратить употребление спиртных напитков, принять активированный уголь и лечь спать.

Не пытайтесь самостоятельно вызвать рвоту: в состоянии алкогольного опьянения у человека угнетены рефлексы, поэтому он может вдохнуть рвоту, что может остановить дыхание или привести к воспалению легких после отравления, — пояснил специалист.

По словам терапевта, алкогольное отравление представляет собой потенциально опасное для жизни состояние из-за передозировки спиртным. Оно может наступить, как при длительном употреблении, так и при чрезмерном количестве алкоголя за один раз. Тяжелые случаи сопровождаются спутанностью сознания, потерей ориентации в пространстве и времени, тошнотой, рвотой, снижением температуры тела, потерей сознания, бледностью и запахом ацетона в выдыхаемом воздухе.

Лаврищев напомнил, что отравление и похмелье отличаются друг от друга. Второе не представляет опасности для жизни. Симптомами похмелья являются головная боль, сердцебиение, тошнота, усталость, раздражительность от звуков и светобоязнь.

Нарколог Руслан Исаев ранее предупредил, что в жару не стоит злоупотреблять даже слабоалкогольными напитками. По его словам, такое поведение чревато обострением заболеваний сердечно-сосудистой системы и может привести к инфаркту и инсульту, а также к проблемам с почками.