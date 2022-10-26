Терапевт объяснил, чего нельзя делать при боли в груди Терапевт Хухрев: при боли в груди нельзя заниматься самолечением и физической активностью

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При боли в груди нужно исключить физическую активность и ни в коем случае не заниматься самолечением, рассказал в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Алексей Хухрев. По его словам, физические нагрузки в такой ситуации могут вызвать инфаркт, а использование некоторых медикаментов — спровоцировать сердечный приступ и привести к смерти.

Если у человека развилась стенокардия, его с большей вероятностью может настигнуть инфаркт. Особенно если есть бляшка в коронарной артерии, а человек начнет разгонять пульс, — рассказал Хухрев.

Эксперт уточнил, что при боли в груди нельзя системно принимать разные таблетки, так как некоторые из них могут облегчить состояние, а другие, наоборот, убить. Обезболивающие, например, могут вызвать сердечный приступ или сильно повысить давление, уточнил врач. В случае появления такого симптома терапевт порекомендовал обратиться к врачу, который установит причину болей и подберет необходимое лечение.

Специалист по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников ранее рассказал, что при скачке давления в первую очередь нужно снизить активность, лечь и обеспечить приток свежего воздуха. Эксперт отметил, что резкие скачки давления могут сопровождаться такими симптомами, как сильное головокружение, одышка, потливость, тошнота, рвота, головная боль, боли в области сердца. Кроме того, может возникнуть нарушение зрения — пелена перед глазами, мелькание «мушек», добавил он.