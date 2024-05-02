Терапевт назвала самые вредные блюда для детей Терапевт Чиркова: самой вредной едой для детей являются бургеры и сосиски

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Худшей едой для детей являются бургеры, сосиски, колбасы, а также полуфабрикаты, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Она объяснила, что в данных продуктах содержится слишком много трансжиров, усилителей вкуса и эмульгаторов. По ее словам, подобные вещества нарушают работу гормональной, ферментативной и других систем организма ребенка.

«Мусорная» еда детям очень вредна, потому что в составе бургеров, сосисок, колбас, различных полуфабрикатов мало полезных веществ, зато в больших количествах содержатся консерванты, эмульгаторы, усилители вкуса, а также трансжиры, которые при попадании в организм замещают в клетках «правильные» липиды, этим нарушая работу гормональной, ферментативной и многих других систем организма. Есть данные и о канцерогенном действии трансжиров, — отметила Чиркова.

Собеседница напомнила, что большое количество сахара опасно для детей из-за повышенного риска развития ожирения и диабета. Врач подчеркнула: самыми опасными являются сладкие газировки.

Чтобы не подвергать желудочно-кишечный тракт детей излишней нагрузке, следует избегать жирного, жареного, копчёного, острого, — подытожила Чиркова.

Ранее психолог центра содействия семейному воспитанию Светлана Самохина рассказала, что во время детских капризов родителям нельзя корить себя или идти у ребенка на поводу. По ее словам, в такие моменты также нельзя останавливать ребенка или запрещать ему плакать.