Терапевт назвала причины переедания Врач Чиркова назвала причинами переедания боязнь голода и прием пищи после 23:00

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Причинами переедания могут быть ощущение голода, даже несмотря на регулярные приемы пищи, а также боязнь голода и частые мысли о еде, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Привычка есть «что-нибудь вкусненькое» даже на сытый желудок тоже может привести к обжорству, как и то, если вы срываетесь на употребление вредных продуктов, даже если потом корите себя за это, сказала медик.

Причинами переедания может быть прием пищи после 23:00, если он стал для вас нормой, если после еды вам часто бывает плохо, например, вы ощущаете тошноту, тяжесть и сонливость. Если вы знаете, что едите сверх меры, но ничего не можете с этим поделать, — объяснила Чиркова.

Люди переедают, когда не чувствуют насыщения, например, при просмотре телевизора, работе за компьютером, или разговоре с друзьями, рассказала терапевт. И если вы беретесь за еду, когда вас одолевают негативные эмоции, такие как страх, злость, обида или скука, это тоже нездоровый признак, а также если вы предпочитаете есть в одиночестве, чтобы никто не сделал вам замечания.

Причиной могут быть и проблемы со сном, так как из-за активных пищеварительных процессов организм не может обуздать энергию или если у вас снизилась работоспособность, появилась излишняя тревожность, — добавила врач.

Ранее диетолог Наталья Круглова назвала самым вредным продуктом для завтрака цитрусовые. Обратить внимание на это в первую очередь следует людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.