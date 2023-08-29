Терапевт назвала неявные причины высокого уровня холестерина в крови Терапевт Романенко: сбои в щитовидке и стресс могут вызвать рост холестерина

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Нарушения нормальной работы почек и щитовидной железой могут способствовать повышению уровня холестерина в крови, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Татьяна Романенко. Еще одной неявной причиной роста холестерина специалист назвала хронический стресс.

Если имеется нарушение гормонального фона, то есть снижена функция щитовидной железы, то холестерин будет повышен. Из-за нарушения функции почек холестерин, и, в частности, триглицериды, тоже могут повышаться, — пояснила терапевт.

Что касается влияния стресса на уровень холестерина в крови, то врач подчеркнула, что кратковременный стресс не может вызвать изменений липидного состава крови. Однако если это состояние носит хронический характер, когда постоянно повышенный уровень гормона кортизола приводит к нарушению углеводного обмена и развитию сахарного диабета, то повышение холестерина возможно.

Медик напомнила и об очевидных причинах повышения содержания холестерина в крови. Это, в первую очередь, неправильное питание и генетическая предрасположенность.

Ранее врач-кардиолог Герман Гандельман назвал яблочный сок полезным для здоровья напитком, способным защитить от инфаркта и инсульта. По словам специалиста, в состав яблок входят катехины, положительно влияющие на сердечно-сосудистую систему и снижающие концентрацию «плохого» холестерина, замедляя формирование атеросклеротических бляшек и тромбов в сосудах.