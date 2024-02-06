Терапевт назвала несколько популярных несуществующих диагнозов Терапевт Любавина: диагнозов «предынфарктное состояние» и «ВСД» не существует

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Некоторых популярных диагнозов, которые врачи регулярно ставят пациентам, не существует, сообщила изданию «Доктор Питер» врач-кардиолог, терапевт Ольга Любавина. По ее словам, среди них предынфарктное состояние и вегетососудистая дистония.

Под загадочными аббревиатурами (ВСД. — NEWS.ru) скрывается так называемая вегетососудистая дистония. Этим популярным в советское и постсоветское время диагнозом врачи объясняли недомогание вроде учащенного сердцебиения и ощущения нехватки воздуха, обмороки, головную боль, дурноту и так далее, — заявила Любавина.

Она подчеркнула, что под подобными симптомами могут скрываться настоящие заболевания. Также кардиолог сообщила, что не существует диагноза «предынфарктное состояние», потому что невозможно предсказать, когда случится инфаркт. Кроме того, врач усомнилась в существовании заболеваний гарднереллез, уреаплазмоз и микоплазмоз, так как вызывающие их возбудители являются представителями условно патогенной флоры.

Если они просто есть, а клиники нет, лечить нечего. И даже в случае если они взбунтовались, речь идет о развитии бактериального вагиноза, — объяснила Любавина.

Ранее ученые Красноярского края создали специальный тренажер, благодаря которому пациенты, пережившие инсульт, могут пройти реабилитацию с высокими результатами. Устройство также позволяет врачам и пациентам анализировать данные совместной работы для достижения более эффективного результата.

Технология помогает не только отслеживать текущие результаты, но и дает возможность врачу в онлайн-режиме общаться с пациентом. Иными словами, пациент может заниматься дома, а доктор будет получать отчетность и в случае необходимости вносить коррективы в режим реабилитации.