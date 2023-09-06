Терапевт назвал правила первой помощи при ожоге кипятком Терапевт Видяскин: при ожоге кипятком немедленно охладите рану проточной водой

При ожоге кипятком необходимо сразу начать охлаждать поврежденный участок кожи проточной водой в течение 10-20 минут, рассказал NEWS.ru терапевт Игорь Видяскин. Медик подчеркнул, что это позволит снизить температуру пораженных тканей и пресечь продолжительное воздействие тепла.

Немедленно начните охлаждать ожог проточной водой в течение 10-20 минут. Это поможет уменьшить температуру тканей и остановить продолжительное воздействие тепла. Не прикладывайте лед, так как он может усугубить повреждение кожи. Если ожог затронул одежду, аккуратно удалите ее, чтобы избежать дальнейшего прилипания горячей ткани к коже. Не рвите одежду, если она прилипла к коже, — добавил Видяскин.

Врач отметил, что нельзя наносить на рану масляные кремы, мази на основе жира, а также сметану — подобные средства ухудшают ситуацию, создавая барьер для теплообмена и естественного охлаждения.

Если появились пузыри после охлаждения, не вскрывайте их, так как это может увеличить риск инфекции. После охлаждения, накройте ожог чистой марлей или салфеткой, чтобы предотвратить заражение. Если ожог охватил большую площадь или находится на лице, груди, шее, руках, ногах или паху, немедленно вызовите скорую медицинскую помощь, — рассказал Видяскин.

Терапевт также заявил, что, при необходимости, допускается прием безрецептурных обезболивающих препаратов, но только следуя инструкциям на упаковке — парацетамол или ибупрофен.

Помните, что ожоги кипятком могут быть очень болезненными и потенциально опасными. В случае серьезных ожогов всегда лучше обратиться к медицинским специалистам для оценки и лечения, — подытожил Видяскин.

Ранее травматолог Павел Перетолчин рассказал, что при термическом ожоге языка снять боль и жжение поможет рассасывание кубиков льда, предварительно смоченных в воде, полоскание рта холодной водой или дыхание через рот. При ожоге языка острой пищей, можно выпить стакан кисломолочного напитка либо съесть кусочек молочного шоколада или хлеба. Для дезинфекции можно использовать раствор фурацилина или хлоргексидина, это поможет предотвратить попадание бактерий в раневую поверхность и снизить риск воспаления, отметил специалист.