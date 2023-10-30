Терапевт назвал главные причины кровотечения из носа Терапевт Видяскин связал носовое кровотечение с сухостью слизистой

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Сухость слизистой оболочки носа может являться причиной носовых кровотечений, заявил NEWS.ru врач-терапевт Игорь Видяскин. По его словам, это связано с образованием микротрещин в полости носа. Чаще всего данный симптом наблюдается в холодное время года или в регионах с сухим климатом. Также носовые кровотечения могут быть связаны с развитием различных заболеваний.

Медицинский специалист отмечает, что носовые кровотечения характерны для пациентов, страдающих от ринита и синусита. Это обусловлено тем, что они способны вызывать нарушение нормального кровотока в сосудах. Артериальная гипертония также может стать одной из причин кровотечения из носа.

Высокое артериальное давление может оказывать дополнительную нагрузку на сосуды носа, что может привести к их повреждению и возникновению носовых кровотечений, — объяснил Видяскин.

Четвертая причина — это нарушения, связанные со свертываемостью крови. К их числу относятся гемофилия и тромбоцитопения. При этом врач подчеркивает, что в данных случаях продолжительность кровотечений увеличивается. Пятая причина связана с приемом лекарственных препаратов, в частности антиагрегантов и антикоагулянтов.

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