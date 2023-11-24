Терапевт дал радикальный совет тем, кто заболел гриппом Терапевт Рябков: в случае гриппа нужно изолироваться даже от близких

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В случае заболевания гриппом необходимо постараться изолироваться даже от близких, заявил в беседе с LIFE.ru врач-терапевт Андрей Рябков. Он также призвал своевременно вакцинироваться для защиты от этого сезонного заболевания.

Если вы заболели, то оставайтесь дома. Постарайтесь изолироваться от других членов семьи в отдельной комнате. Носите маску. Используйте отдельную посуду, свой комплект полотенец, — посоветовал специалист.

Он также напомнил о необходимости пить больше жидкости и регулярно проветривать помещение, следить за режимом дня и сбалансированностью питания. В рацион нужно включать больше овощей и фруктов для обогащения организма витаминами.

Врач подчеркнул, что игнорировать лечение и ждать, когда болезнь пройдет сама собой, категорически нельзя: это приведет лишь к ухудшению состояния, а также к различным осложнениям. Кроме того, опасно заниматься самолечением; при появлении симптомов гриппа нужно обратиться за медицинской помощью.

Лучшим способом защиты от гриппа эксперт назвал своевременную вакцинацию. По его словам, современные вакцины против гриппа хорошо переносятся и эффективно защищают организм. Массовая вакцинация снижает темпы распространения вируса и общую заболеваемость, рассказал Рябков.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Елена Бурцева рассказала, что основными потенциальными возбудителями гриппа сегодня являются два эпидемически значимых штамма. Это A(H1N1)pdm09, известный как свиной грипп, и A(H3N2), или гонконгский грипп.