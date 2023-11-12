Теплое дыхание Атлантики: какая погода будет в России с 13 по 19 ноября Метеоролог Вильфанд: в Москве и области температура начнет понижаться 15 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура воздуха в России почти повсеместно, за исключением Северо-Западного федерального округа и части Дальнего Востока, будет на несколько градусов выше климатической нормы. Вся азиатская часть страны, Урал и северо-запад уже покрыты снегом. Исключение составляют лишь центр, Поволжье, юг европейской части России. О погоде в стране на предстоящей неделе с 13 по 19 ноября NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Какая погода будет в Москве и области

В понедельник и вторник, 13–14 ноября, в столичном регионе ожидается облачная и дождливая погода с одним и тем же температурным фоном ночью и днем — 4–6 градусов тепла. Это, как объяснил Роман Вильфанд, связано с тем, что плотные и высокие облака не позволят солнцу прогревать воздух под ними. Также ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

«Для второй декады ноября это очень теплая погода, температура будет выше климатической нормы примерно на 5–6 градусов», — отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Начиная со среды, 15 ноября, постепенно начнется понижение температур. Вместо юго-западного и западного ветра, приносящего теплый воздух, направление поменяется на северное, а скорость существенно снизится. Температура ночью и днем из-за облачности будет также примерно одинаковой — от 0 до +5 градусов, на севере Московской области столбики термометров опустятся до −1 градуса. Также местами прогнозируются незначительные осадки.

«С 16 февраля воздушные массы будут перемещаться преимущественно с северо-востока, и воздух, нагретый атлантическими потоками, продолжит остывать», — пояснил Роман Вильфанд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ночные температуры в этот день в столичном регионе прогнозируются в диапазоне от −2 до +2 градусов, а дневные — от −1 до +4. Временами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. 17 ноября ожидаются небольшие осадки, в ночные часы — от −4 до +1 градуса, днем — от −3 до +2. В выходные, 18–19 ноября, также будет облачно с небольшими осадками, ночью — от 0 до −5, днем — от −4 до +1.

Также Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, когда в Москве может пойти снег: «На предстоящей неделе прогнозируется образование временного снежного покрова в Центральной России и в Поволжье. Климатически обычно снег в столичном регионе ложится на зиму в последних числах ноября».

Сейчас, по словам научного руководителя Гидрометцентра, покрыта снегом вся азиатская часть страны и регионы Северо-Западного федерального округа.

Что будет с погодой в Петербурге и окрестностях

В Петербурге и на северо-западе России понижение температуры произойдет примерно на два дня раньше, чем в Москве и Центральном федеральном округе, отмечает Роман Вильфанд.

В Ленинградской области 13 ноября ночью будет от −1 до +4, днем — от 0 до +5. При этом прогнозируются дождь и мокрый снег. 14 ноября ночью — от −3 до +2, днем — от —1 до +4. В среду, 15 ноября, ожидается от −4 до +1 ночью, а в дневные часы столбики термометров в среднем будут на нулевой отметке.

На востоке Северо-Западного федерального округа — в Архангельской области, Ненецком автономном округе, на севере Республики Коми — температура будет ниже, чем в Северной столице. Ночью — от −2 до −7, днем — около нуля.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где в России будет теплее всего

На юге европейской части России температура будет высокой, пояснил синоптик. По данным Романа Вильфанда, в Краснодарском и Ставропольском краях ожидается +14–17 градусов в дневные часы и +5–11 — в ночные. В курортных городах Черноморского побережья Кубани ночью прогнозируется 12–14 градусов тепла, а днем — от 17 до 20.

Температура воды в Черном море в окрестностях Сочи, Геленджика и Туапсе составляет 17–18 градусов.

Существенно теплее обычного для этого времени года на предстоящей неделе будет в Поволжье и на Урале. На севере Приволжского федерального округа — в Кировской и Нижегородской областях, а также Пермском крае прогнозируется погода с осадками. Ночами в первой половине недели там будет от −3 до +2 градусов, а в дневные часы — +1–6.

На юге Приволжья — в Башкортостане, Саратовской, Самарской и Оренбургской областях — ночные температуры будут держаться в диапазоне от 0 до +5 градусов, дневные составят +5–10. Также там ожидаются небольшие осадки до четверга включительно, отметил собеседник NEWS.ru.

В Свердловской и Челябинской областях днем ожидается от 0 до +5, а ночью — −1–6. Это, как отмечает Роман Вильфанд, следствие перекачки воздушных масс с юга, но при этом теплая погода будет сопровождаться осадками, гололедицей и усилением ветра.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где прогнозируются температурная аномалия

«Невероятно тепло — примерно на 10–12 градусов выше нормы — будет на севере Сибири: в Эвенкии и Туруханском крае. Хотя это и супертеплая погода, но она означает „тепло“ по-сибирски», — отмечает Роман Вильфанд. По его данным, ночные температуры там прогнозируются −8–13 градусов, а дневные — от −4–9.

На юго-западе Сибири — в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае в ночные часы ожидается −1–6 градусов, местами до −9. В дневное время воздух прогреется до нулевой отметки — температура будет держаться в диапазоне от −2 до +3 градусов.

«В это время там должны трещать мощные морозы. Но антициклон, который находится около Байкала, обуславливает перенос теплых воздушных масс из Центральной Азии и Китая. А на Дальний Восток по восточной периферии этого антициклона пропускаются холодные воздушные массы. Там настоящие морозы», — комментирует Роман Вильфанд.

В начале недели, 13 ноября, на Чукотке температура будет умеренной — −15–20. Но уже со вторника, 14 ноября, на дальнем северо-востоке России похолодает до −32, что на пять градусов ниже климатической нормы.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

В Якутии, как отмечает Вильфанд, прогнозируется очень неоднородная погода. На западе республики ожидается около −20 ночью и около −15 днем. А на востоке и в центре установились серьезные морозы до −38 градусов. Сильные холода ожидаются и на севере Хабаровского края — до −30, что ниже нормы на три-четыре градуса.

На юге Дальневосточного федерального округа — в Приморском крае и Сахалинской области — в начале недели ночами будет −5–10 градусов, а в дневные часы термометры покажут около нуля. Но при этом там ожидается выпадение осадков — от дождя до снега.

Читайте также:

Онищенко призвал привиться от гриппа до конца ноября

Врач рассказала, кому можно обойтись без шапки в холодную погоду

Метеоролог предсказал Москве «репетицию зимы»

Туман парализовал авиасообщение и движение транспорта в Тюмени

Синоптик пообещал москвичам еще одну теплую неделю