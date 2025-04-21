Теплица кишит вредителями после зимы! Выгоняем всю заразу одним махом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаете ли вы, что теплица кишит вредителями после зимы?! Перед посадками нужно уничтожить личинки, грибки и бактерии. Вот проверенная инструкция — выгоняем всю заразу одним махом.

Механическая зачистка (обязательно!)

Снимите 5 см верхнего грунта (там живет 90% вредителей), щеткой с мылом вымойте стены и каркас. Пропарьте землю кипятком (10 л/м²).

Ударный коктейль

Опрыскайте все из пульверизатора: 100 г медного купороса + 10 л воды (для земли). 1 флакон зеленки + 1 кг соли + 5 л воды (для стен).

Газовая атака

Развесьте серные шашки (1 шт/5 м³). Подожгите, плотно закройте на 48 часов. После проветривайте 3 дня.

Финишная обработка

За 3 дня до посадки внесите защиту от грибков, а также пролейте грунт йодным раствором (10 мл/10 л).

Не пропускайте этапы — именно комплекс убивает всех вредителей. После такой обработки теплица будет чистой как операционная!

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