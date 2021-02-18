«Теперь придётся отвечать за убийство»: СК поздравил россиян с 14-летием

https://static.news.ru/photo/aa20e376-71db-11eb-98de-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оригинальным способом решили поздравить российских подростков с 14-летием сотрудники московского управления Следственного комитета (СК). Для них они записали ролик, в котором напомнили ребятам о наступлении с этого возраста ответственности за убийство, изнасилование, вандализм и захват заложников. Поздравление опубликовано на сайте ведомства.

На видео сотрудница СК РФ в погонах с тортом со свечками в руках обращается к подросткам с поздравительной речью.

Тебе исполнилось 14? Поздравляю! Безусловно, пока за тебя отвечают родители, но с этого возраста наступает твоя личная ответственность по некоторым статьям Уголовного кодекса, — говорит представитель СК.

К её речи после этого присоединяются другие коллеги-следователи и дают подросткам наставления.

С этого дня тебе самому придётся отвечать за убийство и причинение вреда здоровью, — отмечает один из сотрудников Следственного комитета.

В финале обращения сотрудница ведомства, которая держала торт, смотрит в камеру и, обращаясь к 14-летним именинникам, напоминает, что жизнь — их главный приоритет. Говоря это, она направляет указательный палец в сторону юных россиян.

Между тем перед судом за демонстрацию порнографических материалов во время онлайн-урока в школе Южно-Сахалинска предстанет 17-летний житель Башкирии. Его обвиняют в преступлении по статье о публичной демонстрации порноматериалов с использованием СМИ, включая информационно-коммуникационные сети, сообщал NEWS.ru.