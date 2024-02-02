«Температурные пляски»: синоптик рассказал о погоде в выходные в Москве Синоптик Шувалов предупредил москвичей о резких перепадах температуры в выходные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В выходные дни жителей Москвы ожидают резкие перепады температуры, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в субботу, 3 февраля, прогнозируется сильная гололедица, а столбики термометров опустятся до отрицательных значений. Однако уже в воскресенье, 4 февраля, ожидается резкое потепление, пояснил метеоролог.

В конце недели москвичей ожидают новые температурные пляски. В пятницу к столице подойдет холодный фронт, благодаря чему к вечеру температура понизится до минус 3–4 градусов. В субботу, 3 февраля, прогнозируется сильная гололедица. Столбики термометров опустятся до минус 5–7 градусов. Также вечером ожидаются осадки в виде мокрого снега. К утру воскресенья, 4 февраля, температура вновь повысится до плюсовых значений, — рассказал Шувалов.

Синоптик добавил, что в начале следующей недели ожидается очередное похолодание до слабоотрицательных значений. В понедельник, 5 февраля, в Москве также образуется гололедица.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщала, что в первые дни февраля москвичей ждет аномально теплая погода. Эксперт подчеркнула, что временами будет идти дождь со снегом. В начале февраля атмосферное давление при этом резко понизится. В Гидрометцентре России тем временем сообщили, что на регион распространяются теплые и влажные воздушные массы из Атлантики.