Усыновление детей однополыми парами разделило россиян на два лагеря

https://static.news.ru/photo/91e1973e-c66d-11ea-9201-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carmen Jaspersen/dpa/Global Look Press

Российские сенаторы внесли в Государственную думу проект закона, запрещающего однополым парам, в том числе поменявшим пол, заключать браки и усыновлять детей. Идея политиков разделила общественность — часть граждан РФ поддерживают инициативу, другие категорически против.

Сторонники принятия документа считают, что подобные союзы разрушат институт семьи, оппоненты называют подобные предложения ущемлением прав целых групп населения, пишет URA.RU. Особо жаркие споры вызвал запрет на усыновление такими парами детей.

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Единственное правильное предложение за всё время, — пишет юзер под ником Максим, поддерживая законопроект сенаторов.

Учитывая тот беспредел, который трансы сейчас творят в других странах, это предложение не лишено смысла. Чем больше трансам дают прав, тем хуже положение женщин, — заявила пользователь Eva.

Другие владельцы учётных записей в социальных сетях сомневаются, что трансгендерные браки повлияют на институт семьи.

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Они вообще в курсе, что институт семьи разваливают не трансгендеры и геи, а маргинальные гетеросексуалы + отсутствие закона о домашнем насилии? Скажите им кто-нибудь, пожалуйста, они там ведь реально не понимают, — высказался владелец аккаунта под псевдонимом «ну привет».

Некоторые россияне построили теорию о том, почему политики решили запретить трансгендерные браки. По их мнению, именно геи и сменившие пол люди «жгут двери в подъездах» и «продают инвалидам героин». Часть соотечественников отнеслись к законопроекту с иронией: в РФ давно дети воспитываются однополыми парами — мамами и бабушками. Также часть юзеров всё-таки согласились с идеей разрешить однополым парам и трансгендерам официально оформлять отношения, однако попросили «не отдавать в такие семьи детей».

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Инициатива принадлежит руководителю Временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елене Мизулиной, а также сенаторам Елене Афанасьевой, Александру Башкину, Римме Галушиной, Максиму Кавджарадзе и Людмиле Нарусовой. Изменения собираются внести в Семейный кодекс РФ.

Первая свадьба трансгендеров в РФ состоялась в декабре 2019 года. В ЗАГСе ничего не заподозрили, так как в документах жених и невеста значатся мужчиной и женщиной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Польши Анджей Дуда подписал проект о внесении поправок в конституцию страны, закрепляющих запрет на усыновление детей людьми, состоящими в однополых союзах. Предложение передано на рассмотрение парламента.