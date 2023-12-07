Телекритик рассказал о съемках и продвижении корейских шоу в России Телекритик Горбунов: телеканалы планируют популяризировать корейские шоу в РФ

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В России возникает интерес в азиатской культуре, в частности поэтому популярные телеканалы сейчас обсуждают с Южной Кореей современное производство корейских программ, рассказал NEWS.ru телекритик Александр Горбунов. По его словам, телеканалы будут ориентированы на молодого зрителя, так как возрастные граждане привыкли к традиционному, отечественному контенту.

Скорее всего телеканалы приобретут права на корейские ток-шоу, по которым позже будут сняты российские адаптации. Получится ли пристрастить зрителей к такому контенту пока сказать сложно. Но статистика говорит о том, что популярность азиатских шоу и сериалов постепенно растет. Возможно, в будущем мы увидим совместные проекты, которые будут сниматься на территории России и Азии. Когда развлекательные каналы поэкспериментируют и поймут, какие форматы могут заинтересовать массового зрителя, возможно, мы увидим азиатские шоу и на федеральных телеканалах, — сказал Горбунов.

Телекритик отметил, что российские телеканалы помимо Южной Кореи будут также сотрудничать с Китаем. По его мнению, в шоу примут участия как звезды отечественного шоу-бизнеса, так и обычные граждане.

Ранее исполнительный продюсер телевещательной компании Seoul Broadcasting System (SBS) Пак Сонхун заявил, что российская аудитория корейских шоу, за которыми можно следить благодаря интернету, растет, как и k-pop. И хотя КОССА (Государственное южнокорейское агентство креативного контента) начало работать в РФ лишь в прошлом году, уже в 2024 году оно намерено добиться выхода шоу из азиатской страны на российские телеканалы.