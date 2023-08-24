Хирург назвала заболевания, при которых увеличивается нос Хирург Гончарова: злоупотребление алкоголем может привести к увеличению носа

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Чрезмерное употребление алкоголя может привести к появлению ринофимы, заболевания, которое влечет за собой разрастание кожи носа, рассказала NEWS.ru пластический хирург Иляна Гончарова. В то же время она отметила, что нос может увеличиваться в размерах с возрастом из-за снижения уровня коллагена в хрящевой ткани.

С возрастом у людей действительно нос увеличивается в размерах, но это не рост. Просто хрящевая ткань теряет эластин и коллаген и «разволокняется». Это можно сравнить со старым свитером, который со временем растягивается. Поэтому визуально нос становится больше и выглядит более опущенным. Но есть такое заболевание — ринофима, или разрастание кожи. Оно характерно для страдающих алкоголизмом в тяжелой форме, — сказала Гончарова.

По ее словам, ринофима приводит к увеличению количества сосудов и разрастанию кожи на носу, которая становится бугристой. Как следствие, нос становится, как картошка, отметила хирург.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко перечислила коварные заболевания, которые могут развиваться бессимптомно. По ее словам, к таковым относятся гипертония, сахарный диабет и атеросклероз. Кроме того, долгим бессимптомным течением отличаются некоторые онкологические заболевания, в частности, в области гинекологии, предстательной железы, а также молочных желез.