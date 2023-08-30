Технолог рассказала, как не дать хлебу зачерстветь и заплесневеть Технолог Андреанова: чтобы хлеб не плесневел, храните его в пакете с отверстиями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Хлеб лучше не покупать про запас, так как из-за неправильного хранения он, скорее всего, заплесневеет или начнет черстветь, рассказала NEWS.ru специалист Центра оценки качества зерна Татьяна Андреанова. Технолог добавила, что данный продукт лучше хранить в полиэтиленовых пакетах с отверстиями во избежание парникового эффекта.

Распространенный вариант не дать хлебу зачерстветь — положить булки в полиэтиленовый пакет, который хорошо удерживает влагу, не дает выпечке высыхать. Но внутри упаковки создается «парниковый» эффект, поэтому предварительно в пакете делают отверстия. Так не будет и плесени, и не зачерствеет, — рассказала эксперт.

Она подчеркнула, что хлебобулочные изделия лучше хранить в деревянной или эмалированной посуде, или в специальном контейнере, а емкости минимум раз в неделю мыть горячей водой с мылом или пищевой содой и хорошо просушивать.

Чтобы хлеб не плесневел и не черствел, его надо класть в хлебницу сухим при комнатной температуре, предварительно вынув из пакета и оставив примерно на час на столе. Отдавайте предпочтение бездрожжевым сортам. Свежий хлеб слегка подсушите. Можно на пару минут положить в духовку, это избавит его от бактерий, — заявила Андреанова.

Роспотребнадзор на своем сайте ранее опубликовал для россиян памятку, в которой рассказал, на что следует обратить внимание при покупке хлебобулочных изделий. Помимо типа торговых точек, где хлеб продается, стоит смотреть на вид муки и сохранность упаковки.