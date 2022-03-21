ТЦ не находят себе места: ждёт ли нас сокращение моллов

Многие торговые центры в России ожидает закрытие на фоне ухода из страны зарубежных компаний. Такой прогноз озвучили участники отрасли и представители аналитических агентств. Как ожидается, в большинстве регионов подобные объекты будут закрыты, часть — снесены. Единичные ТЦ могут остаться в российской столице и городах-миллионниках. При худшем сценарии на смену привычному формату вернётся уличная торговля — всё это россияне уже проходили в 90-е годы.

Один ТЦ на город

Стремительный отток с российского рынка львиной доли зарубежных брендов автоматически поставил под вопрос будущее торговых центров в стране. За последние две недели на фоне введения жесточайших антироссийских санкций многие ТЦ как в Москве, так и в регионах заметно опустели. Кроме того, часть арендаторов сворачивают свою деятельность из-за падения платёжеспособного спроса.

Сайты объявлений уже забиты предложениями о продаже объектов. Например, в Самарской области за 245 миллионов рублей продаётся торговый центр площадью свыше 8 тысяч квадратных метров. За 42 миллиона рублей можно купить ТЦ в Пензенской области; за 260 миллионов рублей выставлен на продажу ТЦ «Куб» в Набережных Челнах (Татарстан).

Собственник одного из продающихся ТЦ в Поволжском регионе рассказал NEWS.ru, что реализовать такой объект в текущий момент крайне сложно, а подчас — невозможно.

Ситуация очень тяжёлая. Я, конечно, пытаюсь продать объект, но в душе прекрасно понимаю, что это вряд ли возможно. Во-первых, объект очень дорогой, во-вторых, оценить перспективы этого бизнеса в нынешних условиях не представляется возможным, — пояснил собеседник издания.

Он также сообщил, что на данный момент более половины арендаторов уже расторгли договоры — в таких условиях ТЦ функционировать просто не может.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков пояснил NEWS.ru, что для широкоформатного торгового бизнеса в России установлены высокие налоги. В среднем, по его оценкам, в мегаполисе торговый центр площадью свыше пяти тысяч квадратных метров должен выплачивать ежегодно в качестве налога на имущество около миллиона долларов. Отдельной строкой идут коммунальные платежи и эксплуатационные расходы.

Надо также понимать, что большинство торговых центров в стране закредитованы. Собственники таких объектов в одночасье оказались в очень сложной ситуации: совершенно непонятно, что делать дальше. Если недавно можно было говорить о возможном переформатировании в развлекательные центры, то сегодня и этот вариант уже не представляется возможным: например, киноиндустрия на фоне сегодняшних жёстких санкций фактически приказала долго жить, — пояснил Федяков.

Он полагает, что существует два варианта дальнейшего будущего торговых центров в России — плохой и очень плохой. Первый вариант, по мнению эксперта, заключается в том, что ТЦ всё же остаются существовать, хотя и заметно меняют функционал. Вполне возможно, что часть площадей в этих объектах отдадут под сферу услуг — например, учреждения образования, медицинские центры. Получается, что от торговли там мало что останется, говорит Федяков, но «стены зданий сохранятся».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Второй вариант — очень плохой — предусматривает закрытие торговых центров, длительный простой и смену собственников. По мнению собеседника NEWS.ru, в такой ситуации многие объекты ожидает процедура банкротства и даже возможный снос зданий в последующем, потому как содержать их в пригодном виде — чересчур дорогое удовольствие.

Торговый центр не может существовать в том случае, если количество арендаторов в нём — менее 70 процентов. Содержать объект в такой ситуации невозможно. К тому же и потенциальные покупатели тоже перестают ходить в ТЦ, если видят в нём закрытые отделы, — утверждает Федяков.

По прогнозам специалиста, в регионах закроется большинство ТЦ. В Москве, считает Федяков, сохранится около десяти торговых центров, в Санкт-Петербурге — около трёх-четырёх, на один город-миллионник будет приходиться в среднем один такой объект. Таким образом, заключает эксперт, торговля вновь, как в 90-е годы, начнёт перемещаться в уличный формат — стихийные рынки и развалы.

Склад вместо молла

Собственно, первый ощутимый удар по торговым центрам был нанесён ранее, в период пандемии коронавирусной инфекции. В Российском совете торговых центров ранее заявляли, что из-за эпидемии моллы недосчитались нескольких сотен миллиардов рублей. Так, потери в первые три-четыре месяца пандемии составили от 80 до 100 процентов, по итогам 2020 года ситуация выправилась слабо — в среднем потери ТЦ превысили 40–45 процентов. Президент Союза торговых центров Булат Шакиров указывал, что около 20 процентов магазинов в моллах закрылись в течение 2020 года.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По оценкам директора консалтингового агентства Bright Consulting Марии Яшенковой, структура потребления сейчас заметно меняется — большинство семей переключается исключительно на продовольственные товары, а потребление другого рода сокращается до минимума или откладывается на более спокойные времена.

Продуктовые гипермаркеты больше не являются «магнитом притяжения» для торговых центров — люди не готовы идти в ТЦ только по этой причине. Понятно, что окупаемость проектов, построенных в кредит, значительно увеличится. Ставки аренды будут снижаться, почти все арендаторы просят о снижении таковых, апеллируя к отсутствию доходов. Думаю, что ТЦ будут вынуждены пойти на этот шаг, — пояснила Яшенкова.

Она также сообщила, что трафик некоторых ТЦ сегодня опустился фактически более чем на 50 процентов. Собеседница NEWS.ru полагает, что торговые центры преимущественно ожидает перепрофилирование. Наиболее простое решение — организация на их площадях складов. Другие решения связаны с возможной передачей ТЦ под спортивные объекты и рекреационный функционал. Яшенкова констатировала, что российские бренды не смогут заместить ушедшие зарубежные в полном объёме:

Нельзя просто взять и, имея, например, 30 магазинов, в одночасье открыть 130. Кроме того, для того, чтобы это делать, нужно иметь сильно привлекательный бренд, на который люди пойдут. Но встаёт вопрос: даже если отечественные бренды появятся, пойдут ли они в ТЦ, потерявшие существенную часть былого трафика?

Основатель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов в беседе с NEWS.ru соглашается: ТЦ окажутся под сильным ударом из-за ухода части брендов и падения выручки.

Конечно, будут попытки заместить ряд позиций более дешёвыми и доступными товарами из России или нейтральных стран. Это всё понятно. Но есть ещё ресурс использования ТЦ, особенно больших форматов, как социального пространства, спрос на которое будет сохраняться. Различные зоны социальных взаимодействий — обучающих, развлекательных, креативных. Это, возможно, менее маржинальная, но всё же востребованная ниша, — пояснил Фирсов.

Кроме того, часть площадей может быть переоборудована под офисные пространства для малого бизнеса, который сейчас часто слоняется по полуподвальным и ветхим помещениям, говорит эксперт.

Иными словами, бороться за позиции в рамках прежней бизнес-модели будет сложно, однако можно попробовать эту модель развить. Недавно, например, X5 Group (торговые сети «Перекрёсток» и «Пятёрочка») предложила концепцию магазина как социального хаба. По мнению Фирсова, это пример движения в правильном направлении. Но в этом случае необходимы встречные шаги со стороны регуляторов — льготные режимы, снижение налоговой нагрузки.

Буквально на днях Российский совет торговых центров направил письма председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, министру финансов России Антону Силуанову с предложениями о поддержке отрасли. Одна из ключевых идей — предоставить от имени ЦБ в отношении кредитных организаций возможность проработки кредитных каникул для собственников торговой недвижимости.