Тату-мастер назвал смертельно опасные изображения Тату-мастер Ермак: россиянам стоит отказаться от тюремных рисунков, за них могут и убить

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Россиянам лучше отказаться от нательных изображений, относящихся к тюремному миру, запрещенным в РФ организациям, нацизму, расизму, а также от провокационных фраз, рассказал NEWS.ru тату-мастер Владимир Ермак. Эксперт отметил, что некоторые рисунки в прямом смысле слова смертельно опасные.

У запрещенных организаций есть нечто общее. Либо исламские, либо славянские символики. От свастики и славянских рун, до исламистских религиозных фраз. Их лучше не наносить. Также не стоит выбирать символы нацизма — свастики, немецкие орлы, кресты, а также символы нацистских дивизий и все провокационное, связанное с наркотиками, символами власти, памятными событиями и православием, — добавил собеседник.

По его словам, граждане несут личную ответственность в глазах представителей некоторых слоев общества, например в преступных сообществах, где за нательные изображения был и есть так называемый «спрос».

Сегодня все немного проще в этом плане, и наказания среди преступников не такие жестокие, но все же ответственность присутствует. Не так давно в Хабаровском крае 41 летний мужчина убил уроженца Эльбана за татуировки. Ему не понравились ответы 24 летнего товарища. Это конечно не может быть индикатором поведения всего населения, но все же это говорит о том, что ранее отбывающие наказание люди, до сих пор живут таким образом жизни и сводом правил. Потому лучше не рассматривать для себя татуировки преступного мира, кот, паук с паутиной, звезды, эполеты, погоны и другое, — подытожил Ермак.

Делать татуировки на ногах с варикозом категорически запрещено, ранее рассказала «Москве 24» врач-флеболог Анна Никитина. Если татуировщик случайно проткнет воспаленную вену иглой, может начаться сильное кровотечение, отметила специалист. По словам эксперта, отечность и воспаление после нанесения тату также могут привести к опасным осложнениям. Она подчеркнула — варикозное расширение вен является заболеванием, требующим терапии, а не косметической проблемой, которую можно скрыть татуировкой.