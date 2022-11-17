Тату-мастер назвал самые популярные наколки у россиян Тату-мастер Ермак: россиянки чаще набивают цветы и мистику, мужчины — черепа и хищников

Россиянки чаще всего набивают себе цветы, скульптуры, абстрактные образы или мистику, подчеркивая в себе «особенное духовное наполнение и таинственность», заявил NEWS.ru тату-мастер Владимир Ермак. Он добавил, что мужчины предпочитают брутальные изображения — хищные животные, черепа, мотивы из славянской и скандинавской мифологии.

Есть и объединяющее и тех, и других. Теперь каждому хочется особый дизайнерский эскиз, даже реалистичные картинки всем надоели. Коллажи реалистичных объектов и абстракций, подчеркивающие индивидуальность художественные фишки очень сильно нравятся людям. И мужчины, и женщины понимают, что главное — индивидуальность, а не что-то из Сети. Рукава, спины , ноги, грудь уже становятся настоящими произведениями искусства, — подчеркнул Ермак.

Эксперт отдельно подчеркнул падение популярности цветных тату, больших черно-белых или с некоторым добавлением цвета, «но не целиком все цветное как у женщин, так и у мужчин».

Теперь креатив в моде, и это не может не радовать. Самое главное люди начали понимать, что татуировка, это на всю жизнь. Что к выбору нужно относиться ответственно. Это не кроссовки на сезон себе выбрать. Лучше один раз сделать хорошо, чем потом переделывать, — подытожил Ермак.

Мастер художественной татуировки Тимофей Гаршин ранее сообщил, что запястье считается самым неудачным местом для татуировки. Он рассказал, что для нательного рисунка лучше выбрать предплечье, ноги или ребра, хотя последнее место — самое болезненное. При этом предплечье подойдет как для большого, так и для миниатюрного рисунка, который по желанию можно будет прикрыть одеждой.