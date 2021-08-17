ТАСС: у Ил-112В перед крушением разрушился двигатель

Разрушение двигателя, по предварительным данным, стало причиной крушения опытного образца военного самолёта Ил-112В. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По информации издания, перед трагедией произошли помпаж и разрушение двигателя. Его элементы попали в топливную систему, что привело к возгоранию.

Предварительная причина — помпаж, разрушение двигателя, попадание его элементов в топливную систему и, как следствие, возгорание, — рассказал собеседник агентства.

17 августа опытный образец военно-транспортного самолёта Ил-112В потерпел катастрофу в ходе полёта в Подмосковье. Он рухнул в 1,5 км от взлётно-посадочной полосы рядом с большим Никольским прудом. Предварительно, причиной падения стало возгорание одного из двигателей. Борт не сумел дотянуть до полосы и рухнул.

За штурвалом самолёта был Герой России, заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов. Ему помогали лётчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

По факту крушения самолёта Ил-112В возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Экс главный конструктор «Ил» Николай Таликов рассказал, что на протяжении нескольких лет эксперты знали о проблемах с двигателями самолётов этой серии, однако молчали. По его словам, в компании слишком долго не обращали внимания на возможность неполадок, в результате чего инцидент и стал возможным.