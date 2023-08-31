Танцы и поклонницы: куда пропал звезда сериала «Солдаты» Александр Лымарев

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Александр Лымарев

Актер Александр Лымарев обрел широкую популярность, сыграв сержанта Михаила Медведева в комедийном сериале «Солдаты». Почему артист перестал сниматься в кино, чем сейчас занимается?

Как Лымарев стал популярным

Актерскую карьеру Александр выбрал по рекомендации своего хореографа, с которым с детства занимался ирландским степом. По окончании школы поступил в Международный славянский институт, а после первого курса перевелся в Театральное училище имени Б. В. Щукина.

Дебютировал Лымарев в кино в последний год обучения в картине «Здравствуй, столица!». Следующими съемками стала роль в сериале «Солдаты», которая сделала его знаменитым. Артист полюбился зрителю. В интервью Peoples он рассказал, что получал много писем от поклонниц, но не отвечал на них.

«Конечно, такое внимание приятно, но основано, скорее, на восприятии образа Михаила Медведева. Мне непонятно, как можно влюбиться, не имея представления о том, что я из себя представляю», — заявил он.

Лымарев не считал ленту «Солдаты» своей визитной карточкой. После выхода сериала он снялся в фильмах «Нулевой километр», «Застава Жилина», «Медовый месяц», «Свой-Чужой», «Живое лицо».

Чем занимался Лымарев после «Солдат»

Актер рассказал, что после успеха сериала «Солдаты» его стали активнее приглашать в кинопроекты, однако он не считал, что внимание режиссеров к его персоне возросло.

«Нет, ничего не изменилось. Приглашать на кастинги стали чаще. Звонят, предлагают новые проекты, но я прохожу пробы на общих основаниях. Сценарии на дом не приносят», — сказал Александр.

Лымарев признался, что ему не хватает «интересной большой роли в хорошем кино с интересным режиссером».

С 2007 года актер начал играть в ряде антрепризных спектаклей. В числе его театральных работ — «Сказки старого Арбата», «Барин, пора жениться», «Семейная фотография», «Бизнес по-итальянски», «Мужской стриптиз Ladies Night», «День палтуса», «Бешеные деньги».

Также артист профессионально увлекается музыкой, играет на гитаре и барабанах, выступает на мероприятиях в качестве диджея.

«Чувствую потребность находиться в мире звуков. Очень люблю все, что связанно с техникой и электроникой. Телефоны, фотоаппараты. Люблю фотографировать и затем обрабатывать, что снял. Иногда рисую», — рассказал артист.

Лымарев уверен, что не останется без работы. Заработать ему могут помочь и танцы.

«Сумею реализоваться и найти возможность заработать при помощи любимого дела. Буду бить степ, в конце концов. Или придумаю еще что-нибудь, но стоять на месте не буду точно», — отметил Александр.

Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press Спектакль «Сказки Старого Арбата», Александр Лымарев

Что известно о личной жизни Лымарева

В период популярности Александр Лымарев получал много внимания от поклонниц. Однако он считал, что девушки влюблялись не в него, а в образ героя.

«Не вижу в этом никакого смысла. Думаю, лучше приложить усилия для самосовершенствования, найти человека, который заслуживает не меньшего внимания. Полюбить реального парня, а не миф», — советовал он воздыхательницам.

Лымарев состоит в отношениях с девушкой по имени Мария. Они знакомы с девятого класса школы. Избранница артиста — художница.

«В ней чудесно сочетаются женская мудрость, серьезное отношение к профессии и детская непосредственность, удивительная прелесть. Маша всегда находит нужные слова и умеет поддержать в трудную минуту. У нее получается точно чувствовать мое настроение, это единственный человек, способный вывести меня из негативного состояния», — сообщил актер.

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