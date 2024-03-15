«Рёв вертолетов, хлопки ПВО»: как жители приграничья живут под обстрелами

Фото: Павел Колядин/ТАСС

Граничащие с Украиной Белгородская и Курская области с начала недели находятся под усилившимися обстрелами со стороны ВСУ. В города и села прилетают беспилотники и снаряды, горят автомобили, разрушаются здания, получают ранения и погибают мирные жители. В приграничные села пытаются проникнуть диверсионно-разведывательные группы, с которыми ведут бои российские силовики. NEWS.ru узнал, что о происходящем говорят местные жители.

«Скорая забрала, но там вероятности никакой»

На подлете к Белгороду накануне ПВО сбили несколько снарядов, один из них упал в частном секторе на участок местной жительницы по имени Ольга, рассказывает корреспондент Первого канала Дальмира Бирюкова. Репортер отметила, что осколками повреждено «все вокруг, весь забор как решето, выбиты окна в домах напротив».

«Взрывы были, мы выбежали все в коридор и там стояли, ждали. Но я даже предположить не могла, чтоб прилетело именно ко мне», — рассказывает в телерепортаже Ольга.

У другой местной жительницы, которую показали на Первом канале, ранены двое родственников-пенсионеров. Они жили на даче.

«У меня кумовья — выживут они или не выживут? Скорая забрала, но там вероятности никакой, наверное, нет... Такое баханье было, что ужас один. Страшно», — рассказывает женщина в беседе с журналистом.

«Добиваются чтобы началась паника»

Жители Белгорода рассказывают о происходящем и в соцсетях. Так, под одним из постов «ВК»-сообщества «Белгород Новости» про очередного погибшего местная жительница Анна Таран призывает других горожан не выходить из дома: «Все знают, какая ситуация будет в ближайшие дни. Работа? Найдете новую. Жизнь новую не найдёте».

В ответ ей другой юзер возражает: «Ну в дом прилетит. Какая разница?»

«Дома можно найти более безопасное место. А на дороге или улице не факт», — отвечает женщина, на что получает реплику от другого белгородца Александра Дятлова. Он, в частности, пишет: «А если все в подвалы спрячемся, то вообще отлично будет. Как раз этого и добиваются обстрелами. Чтобы началась паника».

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» утверждает, что жители приграничного Грайворона уезжают из города, опасаясь обстрелов. В сообществе «Подслушано Грайворон» во «ВКонтакте» о происходящем рассказала местная жительница Милена Николаева.

«В Грайвороне очень громко уже три дня. Многие уехали по соображениям безопасности. Звуки сирен сменяются хлопками ПВО в небе, выстрелами минометов, ревом вертолетов. А самое плохое, что есть прилеты, есть пострадавшие, разрушенные дома и сгоревшие автомобили», — написала она.

Фото: Елизавета Демидова/ТАСС

«Нас еще никто не захватывал»

В соцсетях жители Курской области активно делятся словами поддержки с жителями пострадавших населенных пунктов. «Как можно помочь жителям Теткино? Что можно для них сделать?» — интересуется в паблике «Новости Теткино» пользовательница Дарья Положенцева. «Молиться», — отвечает ей Елизавета Рождественская.

Интенсивные удары по Курской области начались в ночь на 12 марта. Днем того же дня губернатор Роман Старовойт сообщил о «периодических обстрелах поселка Теткино». Местные жители были не согласны с такой формулировкой, отмечая, что населенный пункт находился под непрерывными обстрелами.

«С трех [часов] ночи разрывающие удары, и сейчас тоже гул стоит... Береги Господь бойцов и жителей приграничья», — написала одна из пользовательниц в «Новостях Теткино».

«Мы действительно в опасности, и поводов для радости и оптимизма нет», — спустя несколько дней комментировала ситуацию в Теткино местная жительница Вера Бидинчук. В это же время 14 марта другой житель поселка рассказал RT, что населенный пункт «уже третьи сутки в режиме постоянного обстрела».

Жители приграничных населенных пунктов практически никак не комментируют ситуацию с попытками прорыва украинских диверсантов. 12 марта в Сети распространилось видео о боях с ДРГ на окраине Теткино, но оно оказалось фейком. Сами жители признаются, что не видели никаких диверсантов.

«Мы здесь. Нас еще никто не захватывал. Мы уверены в защите наших мальчиков, которые нас охраняют, которые не допустят, чтобы нас захватили, завоевали», — рассказала телеканалу «Звезда» работница местного кафе.

Фото: t.me/v_v_demidov

«Спасайтесь кто как может!»

Во вторник 12 марта в Сети появилась информация о том, что жители Курска якобы начали массово покидать город. Telegram-канал «Курск Оперативный» опубликовал скриншот карты заторов, на котором центр города весь красный. Эти сообщения опровергли сами жители областного центра.

«Бред. Ехала в это время, никаких пробок не было. Кроме двух незначительных ДТП. Не нагнетайте обстановку!» — написала некая Анна Немцова. Ее поддержал другой местный житель: «Вы угораете? Чтобы хоть раз за 30 лет были пробки около аэропорта и на Щетинке».

При этом в соцсетях хватает и возмущения. «XXI век... Дети страдают от обстрелов... Дед мой с ранениями ВОВ, наверное, [в гробу] перевернулся [от того], что его правнучки видят ракеты и боятся сирены», — пишет курянка под ником «Ростова Ростова».

Местные выражают недоумение в связи с действиями властей. Многие указывают на проблемы с оповещением воздушной тревоги: СМС-предупреждения приходят с задержкой, а сирену не слышно. «Я живу на окраине в Ворошнево. Ну вот хоть убейте, ни разу не слышал сирену оповещения. А СМС приходит с запозданием на час», — пожаловался курянин Алексей Абраменко.

Еще одна претензия местных состоит в том, что приграничные населенные пункты не эвакуируют. «Люди, живущие здесь, никому не нужны. Спасайтесь кто как может! Почему нет эвакуации детей, стариков?» — поинтересовалась местная жительница Марина Ткачева.

Ее слова подтвердил житель Теткина по имени Валерий. По его словам, за три дня (по состоянию на 14 марта) из города так никого и не вывезли. При этом там наблюдаются проблемы со связью, добавил он.

Фото: t.me/v_v_demidov

Что происходит в приграничных регионах

Активизация обстрелов, а также бои с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) в приграничных регионах РФ продолжаются несколько дней. 15 марта в Белгородской области погиб один человек, еще двое пострадали, до этого умер участник теробороны, в Белгороде также сообщалось о нескольких раненых. Во время обстрела ВСУ села Беловского в пригороде Белгорода девятилетний мальчик закрыл своим телом новорожденную сестру. Оба ребенка получили ранения.

Минобороны отчиталось об уничтожении в небе над Белгородской областью 10 реактивных снарядов в 13:00, семи — в 8:15 и еще нескольких — в ночь на 15 марта. Также в регионе из-за прилетов горели автомобили, получали повреждения жилые дома и объекты инфраструктуры.

К концу дня 14 марта в Белгородской области были зафиксированы 208 прилетов ракет и 23 удара БПЛА. 19 жителей региона получили ранения, еще двое погибли. Минобороны ранее сообщало, что 14 марта ВС РФ и пограничники сорвали попытку прорыва группы украинских диверсантов в Белгородскую область через село Козинку. Бойцы ВСУ пытались закрепиться в одном из домов рядом с госграницей.

В ФСБ сообщали, что задержали в Белгородской области россиянку по подозрению в подготовке диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта в регионе.

ФСБ и Минобороны 12 марта сообщили, что украинские силы попытались прорваться на территорию РФ в Белгородской и Курской областях. Украинские ресурсы писали, что зашедшие в РФ военные взяли под контроль несколько населенных пунктов. В ФСБ эту информацию опровергали, заявляя, что Росгвардия отражает нападение.

Telegram-канал WarGonzo сообщал, что силы ВСУ отступали «к смежному с [курским рабочим поселком] Теткино населенному пункту Рыжевка [Сумской области Украины]». Как отмечали авторы публикации, «своими маневрами бойцы ВСУ обрекают село на уничтожение».

Утром 15 марта в Минобороны заявили, что общие потери ВСУ за прошедшие трое суток при попытках прорыва на территории Белгородской и Курской областей составили 1500 военных.

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