«Такая вот свобода слова»: пранкер Вован о блокировке Youtube-канала

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Слева направо: пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров)

Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) отреагировал на блокировку его и коллеги Лексуса (Алексея Столярова) Youtube-канала. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что площадку заблокировали без объяснения причин, хотя страйков не было. Вован предположил, что это произошло из-за того, что Запад не выдержал «свободу слова».

Это уже второй канал за последнее время, который был заблокирован площадкой Youtube, как обычно не объясняя никаких причин, тем более, что страйки нам не кидали, — сказал Вован.

В прошлый раз канал Вована и Лексуса блокировали за пранк с министром обороны Великобритании Бена Уоллеса. Однако, как подчеркнул Вован, на новой площадке был только контент с Джорджем Бушем-младшим на английском языке.

На этом канале не было пранка над министром обороны Великобритании, из-за него нам удалили предыдущий канал, то есть тут были только пранки с Бушем, причем исключительно в оригинале, на английском языке, — пояснил Вован.

По мнению пранкера, канал заблокировали из-за того, что западная аудитория начала «растаскивать» информацию из их контента. Вован считает, что лишился площадки из-за того, что «кто-то» не выдержал «свободу слова».

Очевидно, что когда западная аудитория начала это дело растаскивать, у кого-то появилось сильное желание все это прекратить. Думали, конечно, что пронесет, но в итоге продержались всего месяц, «свобода слова», что еще тут скажешь, — добавил Вован.

Несмотря на такие меры, пранкеры намерены продолжить свою работу. Вован отметил, что пока что они будут публиковать ролики в своем Telegram-канале, а от площадки на Youtube временно откажутся.

Пока пранки будут выходить в нашем Telegram-канале, на Youtube мы, наверное, все же вернемся, но о каком-то постоянном канале речи, я думаю, уже не идет, — подытожил Вован.

Ранее Вован и Лексус рассказали и о планах на будущие розыгрыши. Одним из них должны стать звонки мировыми звездам от имени президента Украины Владимира Зеленского. Пранкеры собирались спросить у звезд, поддерживающими Киев, знают ли селебрити, где на карте расположено государство и что знаменитости подразумевают под поддержкой.