Жара выше +30 °C губит растения, а поливать огород каждые 2 часа нет сил? Попробуйте проверенный метод, который сохранит влагу в почве на 3 дня даже в зной!

Спасительная техника

  1. Мульчирование соломой:

    • толщина слоя: 5–7 см;

    • что дает: снижает температуру почвы на 10 °C.

  2. Затеняющая сетка:

    • накрывайте грядки с 11:00 до 16:00;

    • альтернатива: старые простыни на дугах.

  3. Утренний полив с «ловушкой»:

    • вкопайте пластиковые бутылки с отверстиями (горлышком вниз);

    • наполняйте водой — влага будет поступать прямо к корням.

Еще советы

  • Для томатов и перцев используйте белое агроволокно.

  • Кабачки и тыквы можно притенить листьями лопуха.

  • Не рыхлите почву в жару — это усиливает испарение.

С этими приемами ваш огород переживет любую засуху! Попробуйте хотя бы один — и растения скажут вам спасибо.

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