Жара выше +30 °C губит растения, а поливать огород каждые 2 часа нет сил? Попробуйте проверенный метод, который сохранит влагу в почве на 3 дня даже в зной!
Спасительная техника
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Мульчирование соломой:
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толщина слоя: 5–7 см;
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что дает: снижает температуру почвы на 10 °C.
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Затеняющая сетка:
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накрывайте грядки с 11:00 до 16:00;
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альтернатива: старые простыни на дугах.
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Утренний полив с «ловушкой»:
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вкопайте пластиковые бутылки с отверстиями (горлышком вниз);
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наполняйте водой — влага будет поступать прямо к корням.
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Еще советы
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Для томатов и перцев используйте белое агроволокно.
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Кабачки и тыквы можно притенить листьями лопуха.
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Не рыхлите почву в жару — это усиливает испарение.
С этими приемами ваш огород переживет любую засуху! Попробуйте хотя бы один — и растения скажут вам спасибо.
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