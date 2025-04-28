Так огороды спасают в самых засушливых странах — не паримся о поливе грядок

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Жара выше +30 °C губит растения, а поливать огород каждые 2 часа нет сил? Попробуйте проверенный метод, который сохранит влагу в почве на 3 дня даже в зной!

Спасительная техника

Мульчирование соломой: толщина слоя: 5–7 см;

что дает: снижает температуру почвы на 10 °C. Затеняющая сетка: накрывайте грядки с 11:00 до 16:00;

альтернатива: старые простыни на дугах. Утренний полив с «ловушкой»: вкопайте пластиковые бутылки с отверстиями (горлышком вниз);

наполняйте водой — влага будет поступать прямо к корням.

Еще советы

Для томатов и перцев используйте белое агроволокно.

Кабачки и тыквы можно притенить листьями лопуха.

Не рыхлите почву в жару — это усиливает испарение.

С этими приемами ваш огород переживет любую засуху! Попробуйте хотя бы один — и растения скажут вам спасибо.

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