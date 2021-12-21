Таиланд закрыл большинство провинций для иностранных туристов

Таиланд временно закрыл для иностранных туристов все ранее доступные для путешествий провинции, за исключением Пхукета, власти рассматривают введение обязательного карантина для приезжающих. Однако на отдыхе туристов из России эта ситуация не скажется, сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе туроператора Tez Tour.

Как отметил генеральный представитель туроператора в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков, МИД Таиланда сообщил о временном закрытии схем въезда, за исключением «Пхукетской песочницы». Однако официального подтверждения нового карантина пока нет.

Так как абсолютное большинство русскоговорящих туристов прилетает на отдых по программе «Пхукетской песочницы», никакого влияния на турпоток из России произошедшие изменения не окажут, — подчеркнул эксперт.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии рассказал о том, какие варианты новогоднего отдыха за границей будут самыми дешёвыми для россиян в сезоне-2021/22. К популярным курортам Турции и Доминиканы он добавил Мексику, Кубу и Катар, отметив, что какое бы направление туристы из России ни выбрали, позаботиться о приобретении билетов и путёвок в любом случае следует уже сейчас.