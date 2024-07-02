Таганский суд наказал западный сервис Twitch оштрафовали на 1 млн рублей за неудаление недостоверной информации

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Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей американский видеостриминговый сервис Twitch, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Отмечается, что причиной штрафа стало неудаление недостоверной информации.

Признать Twitch Interactive, Inc. виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ) и назначить организации наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, — огласил решение судья.

Ранее стриминговый сервис Twitch оштрафовали на семь миллионов рублей. Причиной такого решения стало распространение недостоверной информации о спецоперации. В частности, на площадке были размещены недостоверные сведения о спецоперации на Украине и ролики, содержащие информацию об азартных играх и онлайн-казино.

В декабря 2023 года Таганский суд Москвы вынес решение оштрафовать стриминговый сервис Twitch и фотохостинг Pinterest на 800 тысяч рублей каждый за публикацию контента, который содержит запрещенную к показу в России информацию. Изначально компаниям грозил штраф до 4 млн рублей за неудаление запрещенных роликов.

Также суд в Москве назначил компании Amazon оборотный штраф в размере более 200 млн рублей за нарушение, связанное с отсутствием представительства в РФ. За данный проступок юридическим лицам грозит штраф в размере от 1/15 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год.