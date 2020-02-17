https://static.news.ru/photo/37606a56-5147-11ea-8731-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роскачество проверит на безопасность сырные чипсы. Продукцию наиболее популярных марок протестируют по 49 показателям качества.

Чипсы проверят на содержание нитратов, искусственных красителей, трансжиров. Также в продукции будет выяснено содержание ароматизаторов, усилителей вкуса и консервантов, говорится в сообщении организации.

Эксперты выяснят, есть ли в чипсах свинец, мышьяк, кишечная палочка, патогенные микроорганизмы, плесень, дрожжи. Будет обращено внимание на количество поломанных чипсов в пачке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскачество в 2020 году планирует проверить шаурму, чипсы и картофель фри, сообщил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) глава ведомства Максим Протасов.