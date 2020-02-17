Роскачество проверит на безопасность сырные чипсы. Продукцию наиболее популярных марок протестируют по 49 показателям качества.
Чипсы проверят на содержание нитратов, искусственных красителей, трансжиров. Также в продукции будет выяснено содержание ароматизаторов, усилителей вкуса и консервантов,
Эксперты выяснят, есть ли в чипсах свинец, мышьяк, кишечная палочка, патогенные микроорганизмы, плесень, дрожжи. Будет обращено внимание на количество поломанных чипсов в пачке.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскачество в 2020 году планирует проверить шаурму, чипсы и картофель фри, сообщил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) глава ведомства Максим Протасов.
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