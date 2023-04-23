Сын Пескова служил в ЧВК «Вагнер»: как это было, чьи еще дети ушли на СВО Что известно об участии Николая Пескова в СВО, много ли аналогичных примеров среди детей чиновников и самих госслужащих

Фото: Социальные сети

Дмитрий Песков с сыном Николаем

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николай служил в рядах ЧВК «Вагнер». Что известно об этом факте со слов самого Пригожина и Николая Пескова, дети каких еще высокопоставленных лиц участвовали в специальной военной операции России на Украине, кто из депутатов и чиновников отправился в зону боевых действий — в материале NEWS.ru.

Что говорит Пригожин о службе Николая Пескова в ЧВК «Вагнер»

Пригожин отметил, что Николай Песков служил в рядах ЧВК «Вагнер» простым артиллеристом, «по колено в грязи, в говне» в составе экипажа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». По словам Пригожина, пресс-секретарь лидера РФ сам попросил его отправить сына в зону СВО.

«Дмитрий Сергеевич Песков, который в свое время прослыл законченным либералом, своего сына, который часть жизни в Америке прожил, по-моему, если не ошибаюсь, или в Англии... Пришел, говорит: „Забери его простым артиллеристом“. Кстати, [Николай Песков] отработал абсолютно нормально — простым артиллеристом, по колено в грязи, в говне на „Урагане“», — добавил Пригожин.

Что рассказал о своей службе в ЧВК «Вагнер» Николай Песков

В разговоре с KP.RU Николай отметил, что решение отправиться в зону спецоперации РФ на Украине он принял сам. За помощью к отцу он обратился, так как не знал, как именно принять участие в СВО. Николай добавил, что «должен был помочь всем, кто там находился [в зоне СВО], кто там трудится сейчас».

«Это была моя инициатива. Поскольку когда все начиналось, не так было много информации, как сейчас, о ЧВК „Вагнер“. Поэтому, да, мне пришлось обратиться к отцу. Поскольку вот это все началось, я посчитал, что должен был помочь всем, кто там находился, кто там трудится сейчас. Я не мог сидеть в стороне», — подчеркнул сын представителя Кремля.

Выбор места службы — ЧВК «Вагнер» — Николай объяснил «их подвигами в Сирии и других местах», показавшиеся ему «каким-то фантастическим фильмом».

«Вы знаете, когда я слышал про их (ЧВК „Вагнер“. — NEWS.ru) подвиги в Сирии и в других местах, это для меня казалось каким-то фантастическим фильмом. А когда началась СВО, это стало реальностью. И я принял решение вступить в их ряды», — рассказал Песков.

Николай добавил, что «безумно гордится своей семьей „Вагнер“». По его словам, «все, кто там сейчас находится, все ребята делают колоссальную работу». Молодой человек также выразил уверенность, что все задачи СВО будут выполнены.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости Боец ЧВК «Вагнер»

Какие награды получил сын Пескова во время службы в ЧВК «Вагнер»

Николай добавил, что получил в зоне СВО медаль «За отвагу». «Наградили, да. Я получил медаль „За отвагу“», — рассказал Песков.

По его словам, награда получена «за определенный боевой подвиг. Весь мой экипаж совершил подвиг. У нас был один интересный выезд. Больше я сказать не могу».

Под каким именем Николай Песков уехал в зону СВО

Николай Песков отметил, что участвовал в СВО под «красивой русской фамилией», но не раскрыл, под какой именно.

Он подчеркнул, что отправился в ЧВК «Вагнер» под фамилией Буденный, это фамилия его прадедушки по линии матери — советского маршала Семена Буденного.

Что известно о Николае Пескове

Николай Песков родился 3 февраля 1990-го в Москве в семье Дмитрия Пескова и Анастасии Буденной — внучки советского маршала Семена Буденного. По информации издания The Telegraph, Николай в 1990-х переехал в Великобританию с матерью, где получил образование, какое-то время носил фамилию отчима — Чоулз. Тот же портал предполагал, что Николай Песков некоторое время работал корреспондентом RT. Также в Сети появлялась информация о его службе в РВСН РФ в 2010–2012 годах и участии в параде Победы.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь главы РФ опроверг сообщение СМИ о нежелании Николая явиться в военкомат после начала частичной мобилизации.

С начала СВО Николай Песков попал в санкционные списки Великобритании, США и всех стран ЕС, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии и Японии.

Фото: Социальные сети Дмитрий Песков с сыном Николаем

Чьи еще дети приняли участие в СВО РФ на Украине

В конце сентября, после начала частичной мобилизации, глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил ТАСС, что его сына также призвали.

«Мой сын уже присягу РФ принял, он в Вооруженных силах РФ отслужил, поэтому [находится] здесь», — добавил руководитель региона.

Кроме того, Евгений Пригожин, отвечая на запрос телеканала RTVI, подтвердил, что его сын также принимает участие в СВО.

«Да, он участвует в СВО, но я не вижу необходимости раскрывать подробности, какие задачи выполняет. Приезжайте в Донбасс, сами у него спросите», — предложил Пригожин.

В марте 2022-го в администрации Ненецкого автономного округа (НАО) подтвердили информацию о гибели в зоне СВО сына замгубернатора Ненецкого округа Александра Дудорова Георгия Дудорова, сообщало РИА Новости.

«Да, к сожалению, мы можем это подтвердить», — отметили в администрации НАО.

Кроме того, СК РФ на своем официальном сайте добавил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин наградил ведомственной медалью «Доблесть и отвага» посмертно «выпускника кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского Георгия Александровича Дудорова, с честью выполнившего свой воинский долг».

Также в феврале 2023-го стало известно о гибели в СВО Андрея Ковтуна — сына зампреда правительства Еврейской АО Марии Костюк. На официальном сайте субъекта отмечали, что Ковтуна посмертно удостоили звезды Героя России за спасение попавших в засаду однополчан.

«Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, заслуги в укреплении обороноспособности страны звание Героя Российской Федерации посмертно было присвоено нашему героическому земляку — старшему лейтенанту Андрею Ковтуну», — говорится на портале ЕАО.

Фото: Aksenov82/t.me Сергей Аксенов (справа) с сыном Олегом

Кто из депутатов Госдумы и чиновников участвовал в СВО

С начала СВО СМИ сообщали о решении многих депутатов Госдумы, а также региональных чиновников отправиться в зону СВО, в том числе добровольцами. Например, мэр Читы Александр Сапожников в ноябре 2022-го отметил в своем Telegram-канале, что отправится туда, «где сегодня нужен больше всего».

«Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего, в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и моё призвание вновь встать на защиту нашей страны», — написал Сапожников.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в сентябре 2022-го, что парламентарии, соответствующие требованиям частичной мобилизации, должны принять участие в СВО. По его словам, брони, освобождающей народных избранников от призыва, не существует.

Он добавил, что в Донбассе с момента начала СВО находились Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие. При этом парламентарий Адам Делимханов возглавляет добровольцев Чеченской Республики. Кроме того, сообщалось об участии в СВО зампреда комитета Госдумы по обороне Дмитрия Саблина.

В сентябре 2022-го секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что несколько депутатов ГД и его коллег по партии изъявили желание принять участие в СВО — документы поступили от главы комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, зампреда комитета по обороне Дмитрия Саблина, зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова и зампреда комитета по экономической политике Сергея Сокола.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Юрий Швыткин, принимавший участие в чеченских кампаниях, с трибуны нижней палаты парламента заявил о намерении уйти на фронт. Тогда же еще один депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по безопасности и противодействию коррупции Олег Колесников подал заявление на отправку в зону спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что имеет военный опыт и готов выполнить свой долг.

Виталий Милонов в октябре 2022-го рассказал, что отправился в зону СВО, где совмещал функции военного и парламентария. Милонов отмечал, что отправился в Донбасс во время частичной мобилизации по собственным убеждениям. Депутат подчеркнул, что хочет подать пример своим детям. Он также добавил, что принимает участие в СВО под своим старым позывным Густав, полученным им еще в 2014-м.

Кроме того, глава комитета Совфеда по обороне и экс-главнокомандующий ВКС РФ Виктор Бондарев подал рапорт для участия в специальной операции на Украине, сообщал вице-спикер СФ Юрий Воробьев. Он добавил, что гордится поступком своего друга и коллеги.

Фото: s/govoritmilonov/t.me Виталий Милонов

Что говорил Путин об участии чиновников в СВО

20 апреля 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что муниципальные чиновники, которые отправились в зону проведения специальной военной операции, показали пример преданности. Лидер страны отметил, что таким образом они отстаивают исторические территории, жители которых много лет сражались за право быть вместе с Россией.

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