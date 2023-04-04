Сын красноярского губернатора объяснил, зачем сбежал из-под ареста в Италии Сын красноярского губернатора заявил, что сбежал из-под ареста в Италии из-за неверия в правосудие

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Артем Усс

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем в беседе с РИА Новости заявил, что сбежал из-под домашнего ареста в Италии, потому что не верил в объективность местного правосудия. По его словам, сейчас он находится в России.

Я в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им. <...> Итальянский суд, на беспристрастность которого я вначале рассчитывал, продемонстрировал свою явную политическую ангажированность. К сожалению, и он готов «прогнуться» под давлением властей США, — сказал Усс-младший.

По данным La Repubblica, Усс-младший сбежал из-под домашнего ареста 23 марта, срезав с себя электронный браслет. Он вышел из дома, сел в машину к неизвестному человеку и поехал до аэродрома, после чего вылетел на частном рейсе по поддельному паспорту.

Артема Усса арестовали в октябре прошлого года в аэропорту Милана по запросу США, когда тот собирался вылететь в Турцию. Прокуратура Соединенных Штатов обвинила его в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, отмывании денег и незаконных сделках.

Минюст США подозревает, что российский бизнесмен вместе с сообщниками участвовал в схемах по продаже нефти из Венесуэлы при помощи подставных фирм и криптовалют, а также в закупках в странах Запада подсанкционной электроники двойного назначения и военных технологий.