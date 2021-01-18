Сын академика Сахарова скончался в московской больнице

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В этом году в России появится ещё одна категория россиян, которая выйдет на пенсию досрочно, это медики, которые борются с коронавирусом. Об этом заявила заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко в беседе с НСН.

В этом году в России появится ещё одна категория россиян, которая выйдет на пенсию досрочно, это медики, которые борются с коронавирусом. Об этом заявила заместитель председателя комитета Совфеда по социальной...