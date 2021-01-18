Сын академика Сахарова скончался в московской больнице

Дмитрий Сахаров, сын академика Андрея Сахарова, умер в ночь на 19 января в реанимационном отделении одного из столичных медучреждений.
Мужчину госпитализировали вечером 18 января в кардиологическое отделение. Врачи сделали ему сложную операцию, включающую в себя стентирование, но спасти 63-летнего пациента им не удалось. Сахаров скончался спустя несколько часов после операции,
Дмитрий Сахаров был владельцем небольшого бизнеса. Был женат, имел двоих детей.
Академик Андрей Сахаров (1921–1989) — физик-теоретик, один из создателей водородной бомбы, трижды Герой Соцтруда, лауреат Нобелевской премии.
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