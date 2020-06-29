Свыше 300 домов Москвы могут отключить от теплоснабжения из-за долгов

https://static.news.ru/photo/b9ddb0b8-ba1c-11ea-bd16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отключение теплоснабжения и горячей воды может быть установлено в ближайшее время в отношении 323 потребителей на территории Москвы, следует из сообщения пресс-службы компании «МОЭК».

По словам директора филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» Александра Запруднова, отключение подачи воды — это крайняя мера, способная простимулировать должников к погашению задолженности. На текущий момент суммарная задолженность компаний-неплательщиков за поставленную тепловую энергию и горячую воду превышает 208,4 млн рублей, уточняет «Интерфакс»

Так, в ближайшее время планируется отключение от тепловых ресурсов клубного дома «Балчуг-резиденс» на Садовнической улице с долгом порядка 4 млн рублей (семь месяцев неоплаты), — подчеркнули в МОЭК.

Меры по ограничению подачи ресурсов вводятся в отношении неплательщиков, чья задолженность превышает два месяца в случае неоплаты тепловой энергии и три месяца при неоплате потреблённой горячей воды. Это самая строгая мера воздействия.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в начале апреля правительство РФ ввело временный мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за долги. Льготный период должен был продлиться до 1 января 2021 года. Впоследствии Минэнерго предложило сократить срок действия моратория на начисление штрафов за неоплату услуг ЖКХ для населения и управляющих компаний.