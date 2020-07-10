Свидетельница по делу о ДТП Ефремова: «На 80% уверена, что он был за рулём»

https://static.news.ru/photo/72f1c900-c2a0-11ea-aa65-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП, решил резко поменять свои показания. Сейчас он утверждает, что не виноват в случившемся. Однако новая свидетельница по громкому делу, которая ранее не общалась с прессой, решила рассказать, что произошло в тот вечер.

Мы же тогда не знали, кто находится за рулём. Всё внимание было приковано к грузовику, он ведь перевернулся, а внутри был человек. Я процентов на 80 уверена, что за рулём был Ефремов, но точно утверждать это не буду. Поймите, такая суматоха была, а я ведь стояла не совсем рядом с автомобилем, — призналась свидетельница аварии в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

По её словам, до этого она не рассказывала, что видела, потому что боялась давления адвокатов с обеих сторон.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.

Адвокат Ефремова уточнил, что актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли.

Как писал NEWS.ru, отстаивающий права родственников погибшего в аварии с участием Михаила Ефремова адвокат Александр Добровинский заявил, что семье Сергея Захарова не за что прощать артиста после того, как он отказался признавать вину.