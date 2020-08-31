Свидетель защиты: Ефремов был на заднем сиденье

https://static.news.ru/photo/35685c64-eb74-11ea-9c44-fa163e074e61_660.jpg Леван Бадасян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свидетель защиты Леван Бадасян заявил в суде, что видел, как человек, похожий на артиста Ефремова, садился в машину Jeep Grand Cherokee на заднее сиденье, сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда. 31 августа в Пресненском суде столицы проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.

Я в этот день попал на переулок Плотников, в этом районе я покупаю сигареты. Время было примерно 21:10. Улицы пустые, машин нет. Иду, и передо мной идёт человек шагов за 15. Недалеко стоял автомобиль Grand Cherokee с номером 808, этот человек сел в автомобиль на заднее сиденье. Он был в бейсболке, — рассказал Бадасян.

Сегодня продолжился суд по делу Михаила Ефремова. Его адвокаты заявили несколько ходатайств — о проведении экспертиз, а также о направлении Ефремова на лечение, но во всех суд им отказал.

Как писал NEWS.ru, актёр Иван Стебунов заявил, что никому не позволит пытаться переложить на него вину в ДТП с участием Ефремова. С первых же дней, когда только начали расползаться подобные слухи, он заявлял, что не был за рулём внедорожника. Такие утверждения появились после того, как один из свидетелей защиты заявил, что видел на водительском месте молодого брюнета в серой футболке и тёмной жилетке.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре столицы. Его водителя госпитализировали, но он скончался в больнице. В момент аварии артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремову грозит до 12 лет колонии.