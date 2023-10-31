Супруги-пенсионеры обстреляли полицейских в Новой Москве SHOT: в Новой Москве задержали стрелявших в полицейских пенсионеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новой Москве бытовая ссора между соседями закончилась стрельбой по сотрудникам полиции, сообщает Telegram-канал SHOT. В результате были задержаны супруги-пенсионеры, применившие оружие против стражей порядка.

Инцидент произошел в Троицке и начался с конфликта между 66-летней и 34-летней женщинами. Последняя вызвала полицию, поскольку соседка ей всячески угрожала. Пенсионерка встретила прибывших на место сотрудников МВД агрессивно – достала аэрозольный пистолет «Добрыня» и сделала выстрел в воздух. После ее задержания появился 68-летний муж пенсионерки и в грубой форме потребовал вернуть оружие и отпустить супругу. Получив отказ, он начал стрелять в одного из полицейских из пневматического пистолета. Сотрудник МВД не пострадал благодаря бронежилету. Пенсионеров доставили в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге погиб сотрудник полиции, расследовавший убийство пары пенсионеров. Мужчину нашли в подъезде многоквартирного дома с пулевыми ранениями. Рядом с ним были гильзы, предположительно, от табельного оружия. По данным местных СМИ, следствие подозревает погибшего стража порядка в краже более 5 млн рублей из квартиры убитых пожилых екатеринбуржцев.